شكرا لقرائتكم رامي ربيعة يعود للأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي بالأهلي بقيادة خالد محمود على اقتراب شفاء رامي ربيعة مدافع الفريق ولحاقه بنهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر المقبل، وأكد خالد محمود للجهاز الفني للأهلي أن رامي ربيعة خضع للأشعة وأثبتت شفاؤه من إصابة العضلة الخلفية إلا أنه يخوض في الوقت الجاري مرحلة الاستشفاء قبل العودة للتدريبات الجماعية لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى.

وأنهى رامي ربيعة مرحلة العلاج الطبيعي ويقوم في الوقت الجاري بتنفيذ البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل، ومن المقرر أن يشارك تدريجيًا في الفقرات الجماعية عقب أيام من مواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء اليوم.

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ويختتم الاهلي مشواره في الدوري في الثامنة من مساء اليوم، السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف ، فالاهلي يفقد جهود حمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري، فيما حصل حمدي فتحي على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوي المدير الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوي وحسين الشحات وقفشة ومروان محسن ، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفي وصالح جمعة وبادجي ووليد سليمان قوية في المشاركة في التشكيل الاسياسي للأحمر في لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين في مقدمتهم عربي بدر الذي سيتم الدفع به في مركز الوسط.

ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.