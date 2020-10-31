شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفوز علي الشرطة وديا.. ويواجه النصر الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياشين، على فريق اتحاد الشرطة، برباعية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب أكاديمية الشرطة، بدأ شباب الفراعنة، بضغط عالي أسفر عن ركلة جزاء، أهدرها محمود جهاد، وأحرز أحمد أشرف، هدف المنتخب الأول، في الدقيقة 9، من تمريرة متقنة من محمود جهاد، وفي الدقيقة 22، أحرز حسام أشرف، الهدف الثاني من ركلة جزاء.

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وسجل كريم الدبيس، الهدف الثالث في الدقيقة 35، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عاد حسام أشرف، ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والرابع لشباب الفراعنة، وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، السيد عطية في حراسة المرمي، ومحمد سمير ومحمد المغربي وعبد الرحمن عشري ومحمد أشرف، في خط الدفاع، ومحمود جهاد عبد الغني محمد وياسين مرعي، في خط الوسط، وحسام أشرف وأحمد أشرف وكريم الدبيس، في خط الهجوم

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته صباح غدا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا، لمواجهة النصر الودية، المقرر لها الثلاثاء، المقبل، على ملعب الأخير بملعبه في مصر الجديدة.