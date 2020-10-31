شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه المقاولون بالتشكيل " البديل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمباراة المقاولون العرب في ختام مباريات الدوري الممتاز، والتي تنطلق في الخامسة والنصف على استاد الدفاع الجوي، ويقود بيراميدز من الناحية الفنية هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمود فتح الله المدرب العام لفريق الكرة، بعد أن تمت إقالة الكرواتى أنتى تشاتشيتش من تدريب الفريق.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون

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خط الوسط: عمر العيوني - إسلام عيسى - - محمد فتحي - محمود حمادة - إبراهيم حسن

خط الهجوم: حسام غانم

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق - إبراهيم عادل.

وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

وشهد الظهور الأخير لبيراميدز بالدوري تعادل سلبى مع الاهلى كان سبباً في فقدان لقب الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد لصالح الزمالك فيما خسر ذئاب الجبل من انبى بهدفين مقابل هدف ولكنه نجح في حسم المركز الرابع لصالحه ليعود للمشاركة الافريقية بعد 15 عاماً من الغياب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً.