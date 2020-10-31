شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين بريزنتيشن واتحاد الكرة والأهلى لإخراج حفل التتويج بالدورى بشكل مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مسسئولو شركة بريزنتيشن، برئاسة منتصر النبراوى وزكى عبد الحميد نائب رئيس الشركة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ومحمد فضل عضو الجبلاية، ومسئولى النادى الأهلى، اتصالات طوال الساعات الماضية من أجل التنسيق لإخراج تتويج النادى الأهلى فى مباراته أمام طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد السلام بشكل مشرف .

وأكد مسئولو بريزنتيشن أن جميع الترتيبات تجرى بشكل مثالى، بعد الاتفاق على جميع الأمور الخاصة بحفل تتويج الأهلى بدرع الدورى اليوم أمام نادى الطلائع، ولا وجود لأى أزمات أو مشاكل فى التنظيم، كما تردد فى بعض الأخبار التى نشرت مؤخراً، واتفق الجميع على إنهاء المسابقة بشكل مشرف بعد نجاح اللجنة الخماسية فى إنهائها بالتنسيق مع جهات الدولة رغم الصعوبات التى واجهت البطولة من بداية الموسم من تأجيلات وتوقفات وأخيرا فيروس كورونا.

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تمسك مسئولو اتحاد الكرة بتسلم الأهلى لدرع الدورى اليوم، فى أخر مباراة للأهلى كما يحدث فى الدوريات الكبرى.

وتقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد السلام.