شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يدعم الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى بالأهلى، بقيادة الدكتور خالد محمود، اقتراب شفاء رامى ربيعة مدافع الفريق ولحاقه بنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر المقبل، وقال خالد محمود للجهاز الفنى للأهلى إن رامى ربيعة خضع للأشعة وأثبتت شفاءه من إصابة العضلة الخلفية، إلا أنه يخوض فى الوقت الحالى مرحلة الاستشفاء قبل العودة للتدريبات الجماعية لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى.

وأنهى رامى ربيعة مرحلة العلاج الطبيعى وينفذ فى الوقت الحالى البرنامج التأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، ومن المقرر أن يشارك تدريجيًا فى الفقرات الجماعية عقب أيام من مواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء اليوم.

ويختتم الاهلى مشواره فى الدورى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش باستاد الأهلى والسلام في ختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، ويخوض الأهلى مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى بإراحة بعضهم أو للإيقاف، فالأهلى يفتقد جهود حمدى فتحى وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير فى مباراة بيراميدز الماضية بالدوري، فيما حصل حمدى فتحى على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوى المدير الفنى إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوى وحسين الشحات وقفشة ومروان محسن، وتبدو حظوظ كل من على لطفى وصالح جمعة وبادجى ووليد سليمان قوية فى المشاركة فى التشكيل الاسياسى للأحمر فى لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين فى مقدمتهم عربى بدر الذى سيتم الدفع به فى مركز الوسط.

ويتسلّم النادى الأهلى درع بطولة الدورى فى مباراة الليلة بناءً على قرار اتحاد الكرة الذى أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة جمعها من 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلى 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقى المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.