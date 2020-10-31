شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. سموحة يتقدم بهدفين على نادى مصر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سموحة ونادى مصر بتقدم الفريق الأزرق بهدفين دون رد، فى المباراة التى تجمعهما فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى باستاد الإسكندرية، أحرز هدفى سموحة حسام حسن وناصر ماهر.

تقدم حسام حسن لفريقه فى الدقيقة 17 ولجأ الحكم إلى تقنية الفار والتى أكدت صحة الهدف، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عزز ناصر ماهر التقدم لسموحة بهدف من ركلة جزاء سجلها فى مرمى سعيد فتحى لاعب نادى مصر .

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 18 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 55 هدفًا.