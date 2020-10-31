تأكيداً لليوم السابع.. المقاولون العرب يضم التونسى وسيم النغموشى موسمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، ضم التونسي وسيم النغموشى لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد، وأكد فتحي أن النغموشي انضم لصفوف المقاولون فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين، واجتاز الكشف الطبي وأنهى إجراءات التعاقد. ويلعب النغموشي فى مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادى الترجي التونسي كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسي أيضا.

وكان ”الخليج 365” قد أكد حصول مسئولى المقاولون العرب على توقيع التونسى وسيم النغموشى، لاعب الترجى واتحاد بن قردان السابق، لتدعيم وسط ملعب ذئاب الجبل فى الموسم الجديد، بعد ضم أحمد دوودا والاتفاق مع أحمد كابوريا، ويستعد المقاولون لموسم قوى بعد ضمان المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد غياب استمر لـ 15 عاما، بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع فى المسابقة.

ويستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب في الخامسة والنصف عصر اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، فيما ودع المقاولون العرب بطولة كأس مصر بعدما خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف. وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق. Advertisements وشهد الظهور الأخير لبيراميدز بالدوري تعادل سلبى مع الاهلى كان سبباً في فقدان لقب الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد لصالح الزمالك فيما خسر ذئاب الجبل من انبى بهدفين مقابل هدف ولكنه نجح في حسم المركز الرابع لصالحه ليعود للمشاركة الافريقية بعد 15 عاماً من الغياب. ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً. ويقود بيراميدز الليلة محمود فتح الله المدرب العام بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالكراوتى انتى تشاتشيتش من منصبه عقب وداع بطولة الكونفدرالية ، وينوى الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء والشباب خاصة أن نتيجة اللقاء لن تؤثر على وضع الفريق في المسابقة . في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم بشكل لائق بأفضل مواسم ذئاب الجبل منذ فترة طويلة .

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