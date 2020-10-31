شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى يطمئن على أحمد أحمد بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عمرو الجناينى، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اتصالاً هاتفياً بأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "كاف" للاطمئنان عليه خلال فترة العزل التى دخلها بأحد فنادق القاهرة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأكد الجنايني أن أحمد أحمد يتمتع بروح معنوية عالية وبحالة صحية مطمئنة.
وأعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إصابته بفيروس كورونا الخطير فى ظل انتشار الفيروس خلال الساعات الماضية فى العديد من الدول.
وأعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عبر حسابه على تويتر، "جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية "COVID19"، لدى أعراض خفيفة ، لكنى بخير، تم إخطار جميع الأشخاص الذين تم مواجهتهم. فى الوقت الحالي فى الحبس الانفرادي ولمدة 14 يومًا على الأقل. اعتني بنفسك وبخاصتك".
ولم يكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد الجديدة لإقامة مواجهة الزمالك والرجاء، وأيضا نهائى دورى أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجناينى يطمئن على أحمد أحمد بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.