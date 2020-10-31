شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يدعم مؤمن زكريا وأوباما: "ترجعولنا بالسلامة وتفرحونا بلقب أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البلدوزر عمرو زكى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على دعم نجم الأهلى مؤمن زكريا، فى ظل أزمته الصحية الأخيرة، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة جمعته مع مؤمن زكريا ويوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، وعلق قائلا، "معاك يا مؤمن وترجعلنا بالسلامة، بالتوفيق يا أوباما وتفرحونا بلقب أفريقيا".





وكان النجم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، أعرب عن سعادته بأغنية "ترجعلنا بالسلامة" التى أهداها له الفنان تامر حسنى، وظهور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية فى كليب الأغنية، وأعاد مؤمن نشر الأغنية عبر حسابه على انستجرام وأتبعها بتعليق: "شكرا بجد".

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أغنية مؤمن زكريا "ترجعلنا بالسلامة" من كلمات منة عدلى القيعى، ألحان عبد الرحمن رشدى، توزيع تميم، وتقول كلماتها: "مش لوحدك تبقى فى قلب غيرك سايب علامة.. وأنت سيبت حاجات كتيرة دمع وفرح وابتسامة.. ذكريات مبتتنسيش واللى أكتر جاى ياما.. كلنا بنستنى يوم يوم ما ترجع بالسلامة، كل واحد فينا مؤمن إنك أقوى ما فى الحكاية، صورتك بتكلمنا ديمًا حتى وأنت بعيد معانا، لو جيه يوم ووقعت لازم ترجع أقوى من البداية، زى ما يامه هتفنا اسمك انهارده ليك غنانا".

وأهدى تامر حسنى، الأغنية لمؤمن زكريا، قائلا: "معاك وفى ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة.. ربنا معاك يا بطل".