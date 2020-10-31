شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتقدم لسموحة أمام نادى مصر فى الجولة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حسام حسن، لاعب فريق سموحة، بالهدف الأول لفريقه فى مرمى فريق مصر بالدقيقة الـ 16 من أحداث المباراة التى تجمع الفريقين فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى، وجاء الهدف بعدما وصل حسام حسن إلى مرمى نادى مصر، وسجل فى مرمى سعيد فتحى، إلا أن حكم المباراة لجأ إلى الفار لحسم صحة الهدف من عدمه، والتى أكدت صحة الهدف الأول للفريق السكندرى.

ويخوض فريق سموحه المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان، رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح وأحمد جمال وسيد فريد وحمص حليمو وناصر ماهر وصلاح محسن وإسلام جمال وحسام حسن.

بينما جاء تشكيل نادى مصر كالتالى: سعيد فتحي، محمود شبانه، أحمد عبد الموجود، شريف أشرف، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف ،على جمال، محمد تريكه، كليف، رضا الويشي، ويليس الفيس.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 48 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 18 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 12 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 55 هدفًا.