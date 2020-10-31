شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته على مباراة الأهلي والطلائع وتسلّم الدرع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير النادى الأهلى مباراة طلائع الجيش الليلة لمتابعة فريقها وهو يختتم بطولة الدورى التى حصد لقبها قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخ النادى والخامسة على التوالي، وتحظى مباراة الليلة باهتمام كبير من جانب الجمهور الأهلاوى، حيث سيتسلّم الفريق درع الدورى فى ملعب السلام الليلة، ونلقى فى السطور التالية أهم النقاط التى تتعلق بمباراة الأهلى والطلائع..

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلى وطلائع الجيش الليلة؟

ج: المباراة تقام فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى فى السلام، بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.

س: ما هى قائمة الأهلى لمباراة الطلائع الليلة؟

ج: تضم القائمة كلاً من: على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدى قفشة وأليو بادجى وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجيرالدو ومحمد هانى وشادى رضوان ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى.

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س: ما هى أهم غيابات الأهلى أمام الطلائع؟

ج: تشمل قائمة الغائبين عن الأهلى الليلة كلاً من: على معلول ومحمد الشناوى وحسين الشحات لإصابات بسيطة، وحمدى فتحى وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير فى مباراة بيراميدز الماضية بالدورى، فيما حصل حمدى فتحى على 3 بطاقات صفراء.

س: ماذا عن موقف الفريقين فى بطولة الدوري؟

ج: يدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة جمعها من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلى 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط، ليبقى المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.. أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو فى المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز فى 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما استقبلت شباكه 34 هدفاً.

س: ماذا عن حفل تسليم درع الدورى؟

ج: يسلم مسئولو اتحاد الكرة درع الدورى للأهلى عقب مباراة الليلة من ملعب السلام.