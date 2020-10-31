فرجانى ساسى يقود وسط الزمالك فى موقعة الحسم أمام الرجاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لقيادة خط وسط الفريق الأبيض إلى جانب طارق حامد فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، التى ستقام الأربعاء المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، بعدما نجح الزمالك فى الفوز بالذهاب بالمغرب بنتيجة 1 / 0 أحرزه الجناح المغربى أشرف بن شرقى.

ومن المقرر أن تصل بعثة الرجاء المغربى إلى القاهرة، بعد غد، الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك، وسيكون فى استقبالها وفد من العلاقات العامة بالنادى الأبيض، وذلك بعد الحفاوة التى قوبلت بها البعثة البيضاء فى الدار البيضاء بالمغرب خلال لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان باستاد محمد الخامس.

وتغيب ساسى عن مباراة الزمالك الماضية، للإيقاف، أمام الإسماعيلى، التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الاثنين الماضى باستاد القاهرة، لينجح الزمالك فى حصد وصافة الدورى الممتاز هذا الموسم رصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.