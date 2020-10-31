بعد شفائه من كورونا.. رونالدو يعود لقائمة يوفنتوس لمواجهة سبيزيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة فريق "السيدة العجوز" استعدادًا لمواجهة سبيزيا غدًا الأحد ضمن حسابات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي.

قائمة فريق "السيدة العجوز" شهدت تواجد كريستيانو رونالدو والذي غاب عن آخر أربع مباريات مع يوفنتوس بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وعاني النجم البرتغالي من إصابته بكورونا الأمر الذي جعله يغيب 19 يومًا قبل أن يعلن بطل الدوري الإيطالي استعادة نجمه أمس الجمعة.

واستطاع رونالدو أن يشارك مع يوفنتوس في الموسم الجديد بمباراتين أمام سامبدوريا وروما ليسجل ثلاثة أهداف.

ويتواجد يوفنتوس في الترتيب الخامس من الدوري الإيطالي برصيد تسع نقاط ليكون على بعد أربع نقاط من المتصدر ميلان، في المقابل يحتل سبيزيا المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.