مصدر يوضح لمصراوي مصير عمار حمدي بعد عودته للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مقرب من عمار حمدي، لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته إلى طلائع الجيش، أن جناح الفريق تلقى عدة عروض من أندية في الدوري الممتاز لاستعارته في الموسم الجديد.

وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمار حمدي لن يعود للأهلي في الموسم الجديد وستتم إعارته لناد آخر، ولن يكون طلائع الجيش".

وأضاف: "عمار لديه عدة عروض من أندية في الدوري الممتاز، وسيتم حسم وجهته القادمة خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقصى تقدير".

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وأتم المصدر قائلا: "الأهلي رحَّب بإعارة عمار حمدي بناءً على رغبة اللاعب، طلائع الجيش حاول ضمه، لكنه يريد خوض تجربة في ناد جديد".

ولن يلعب عمار حمدي مع طلائع الجيش أمام الأهلي في لقاء اليوم الأحد بختام منافسات الدوري المصري الممتاز، لوجود بند في عقد إعارته يمنعه من المشاركة ضد ناديه الأصلي.

يُذكر أن صاحب الـ21 عاما لعب 17 مباراة مع طلائع الجيش في الدوري وكأس مصر خلال فترة إعارته منذ فترة الانتقالات الشتوية، واكتفى اللاعب بصناعة هدف.