محمد بركات يوضح لمصراوي كواليس معسكر المنتخب القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال محمد بركات، مدير المنتخب، إنه تم الاستقرار على كل التفاصيل المتعلقة بمعسكر المنتخب استعداداً لمباراتي توجو بالتصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتي الجولة الـ3 والـ4 أمام توجو، يومي 14 و17 من شهر نوفمبر، حيث تقام المباراة الأولى في القاهرة والثانية في توجو.

وقال محمد بركات في تصريحات لـ"الخليج 365" سيتم الكشف عن اسماء اللاعبين المنضمين من صفوف النادي الأهلي عقب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش في الدوري".

واستمر "هناك معسكر مفتوح بداية من يوم 3 نوفمبر وحتى يوم 6 نوفمبر".

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وتابع "يوم 6 نوفمبر سيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 26 لاعباً، وبينهم المنضمين من صفوف نادي الزمالك".

وأكد "المستبعدون من القائمة بالطبع سيكونوا إما من القائمة المبدئية أو المختارين من صفوف الأهلي، من سيتم اختيارهم من الزمالك فقط من سيتواجدوا في القائمة النهائية نظراً لأن الزمالك سيلعب مباراته يوم 4 نوفمبر".

وكشف "سيتم منح اللاعبين إجازة يومي 7 و8 نوفمبر، هناك استثناء متعلق بالمنضمين من الزمالك، سيتدربوا بشكل طبيعي دون الحصول على اجازة لأنهم لن يتواجدوا من بداية المعسكر المفتوح، وسيحصلوا على راحة يومي 5 و6 نوفمبر".

واختتم مدير المنتخب تصريحاته قائلاً "بداية من يوم 9 نوفمبر سوف يدخل المنتخب في معسكر مغلق استعداداً للمباراتين عقب وصول المحترفين".