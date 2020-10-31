خاص.. أحمد شديد قناوي يعود لصفوف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن النادي الساحلي ضم أحمد شديد قناوي قادمًا من فريق الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر.

وكان أحمد شديد قناوي انتقل إلى صفوف الإنتاج الحربي في صيف عام 2017 قادمًا من أسوان في صفقة انتقال حر.

وأفاد نائب رئيس المصري في تصريحات عبر "الخليج 365"، السبت، أن النادي البورسعيدي حصل على خدمات قناوي لمدة موسمين في صفقة مجانية.

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وأشار الخولي، إلى أن شديد قناوي من العناصر المميزة في الدوري المصري نظرًا لامتلاكه خبرات كبيرة، لافتًا إلى أنه سيكون إضافة للفريق في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم صاحب الـ34 عامًا إلى تدريبات المصري بداية من يوم الإثنين المقبل استعدادًا للموسم الجديد (2020 - 2021).

وسبق وأن لعب أحمد شديد قناوي في صفوف المصري بداية من موسم (2008 - 2009) وحتى موسم (2011 - 2012).

وتعتبر أبرز محطات شديد قناوي كانت مع الأهلي حيث لعب في صفوف القلعة الحمراء خلال موسم (2005 - 2006) و(2011 - 2012).