مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: اكتفى مانشستر سيتي بفوز هزيل 1 / صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد اليوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر بفارق الأهداف فقط خلف بيرنلي وأمام فولهام. وأحرز كايل ووكر الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 28. وفشل شيفيلد يونايتد في الرد خلال ما تبقى من المباراة ليتلقى الفريق هزيمة جديدة هي الثانية له على التوالي والسادسة مقابل تعادل واحد في سبع مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

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