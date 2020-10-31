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هازارد يعود للتسجيل مع ريال مدريد بعد غياب لمدة 392 يوماً (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ، هدفاً رائعاً لفريقه في شباك هويسكا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من .

وعاد هازارد للظهور في التشكيل الأساسي لريال مدريد أمام هويسكا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به طوال الفترة الماضية.

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وأحرز هازارد هدفاً رائعاً من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، بعد تسلمه الكرة ومراوغته لمدافع هويسكا، وسدد تسديدة قوية بيسراه لتسكن شباك حارس هويسكا.

ويُعد هذا الهدف هو الأول الذي يسجله هازارد مع الميرينجي منذ 392 يوماً، والثاني له مع الفريق.

وكان هازارد سجل هدفاً واحداً في 23 مباراة مع النادي الملكي، وذلك الهدف كان ضد غرناطة في 5 أكتوبر 2019، أي قبل 392 يومًا.

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