محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، هدفاً رائعاً لفريقه في شباك هويسكا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
وعاد هازارد للظهور في التشكيل الأساسي لريال مدريد أمام هويسكا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به طوال الفترة الماضية.
وأحرز هازارد هدفاً رائعاً من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، بعد تسلمه الكرة ومراوغته لمدافع هويسكا، وسدد تسديدة قوية بيسراه لتسكن شباك حارس هويسكا.
ويُعد هذا الهدف هو الأول الذي يسجله هازارد مع الميرينجي منذ 392 يوماً، والثاني له مع الفريق.
وكان هازارد سجل هدفاً واحداً في 23 مباراة مع النادي الملكي، وذلك الهدف كان ضد غرناطة في 5 أكتوبر 2019، أي قبل 392 يومًا.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يعود للتسجيل مع ريال مدريد بعد غياب لمدة 392 يوماً (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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