المصري لـ"الخليج 365": محمود وادي أصبح لاعبًا في صفوف بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن لاعب الفريق محمود وادي انتقل رسميًا إلى صفوف نادي بيراميدز.
وأضاف هاشم من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن اللاعب الفلسطيني قام بجمع متعلقاته من النادي تمهيدًا للرحيل إلى صفوف بيراميدز.
ولم يكشف عضو مجلس إدارة النادي المصري عن أي تفاصيل فيما تخص الأمور المالية أو مدة العقد، لكنه شدد أنه لن يكون هناك أي صفقات تبادلية.
ونفى هاشم أن يكون النادي المصري طلب الحصول على خدمات إسلام عيسى لاعب بيراميدز واللاعب السابق في صفوف الفريق البورسعيدي.
واختتم هاشم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيكون هناك مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء المقبل لتقديم صفقات جديدة.
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