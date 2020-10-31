تقارير: الإسماعيلي يقترب من ضم أنيس البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اقتراب المحترف التونسي بصفوف نادي اتحاد جدة، أنيس البدري من الانتقال لصفوف الإسماعيلي.

وأفادت صحيفة "الرياض" السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن أنيس البدري خرج من حسابات المدير الفني لفريق اتحاد جدة، فابيو كاريلي في الموسم الحالي ولكن لازال اللاعب مرتبط بعقد رسمي مع ناديه.

وأشارت الصحيفة السعودية ذاتها، إلى أن اللاعب التونسي فشل في تقديم مستوى مُرضي مع فريقه أو يُقنع مديره الفني بأحقيته في اللعب.

وكان أنيس البدري قد انضم لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الترجي التونسي.