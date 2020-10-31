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عبدالفتاح عسيري لاعب النصر السعودي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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اعلن عبدالفتاح عسيري لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن إصابته بفيروس المستجد.
ونشر عسيري عبر حسابه الرسمي علي تطبيق" سناب شات" قائلا: الحمدلله دائما وابدا تأكدت اصابتي بفيروس كورونا اسأل الله

العظيم ان يشيفني، ويشفي جميع المصابين يارب.


ارتفع عدد الإصابات في فريق النصر السعودي الى سبع مصابين وهم خالد الغنام، يحيي الشهري ، وعبدالله الخبيري، عبدالرزاق حمدالله،

عبدالعزيز الدوسري و وليد عبدالله .


يواجه فريق النصر نظيره فريق  الشباب غدا الأحد ضمن منافسات جولة "رئاسة العشرين" الثالثة من دوري كأس للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021 .
يحتل فريق النصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بدون اي رصيد من النقاط.

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