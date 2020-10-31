لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام بيرنلي..زياش اساسيًا

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه المواجه أمام بيرنلي ، المقرر له بعد قليل ضمن الجولة السابعة من منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ،"البريميرليج". في حراسة المرمى: إدوارد ميندي في الدفاع: بن تشيلويل، كورت زوما، ثياجو سيلفا، رييس جيميس في خط الوسط: حكيم زياش ، نجولو كانتي، ماوسن مونت في الهجوم: كريستيان بوليسيتش، تامي أبراهام، كاي هافيرتز

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