سموحة يتقدم على مصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول

تقدم سموحة على نظيره أف سي مصر ، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي تجمعهما عصر اليوم السبت في ختام الدوري الممتاز. عصر اليوم السبت في ختام الدوري الممتاز. سجل هدف سموحة الأول حسام حسن في الدقيقة 16، قبل أن يعزز النتيجة ويسجل ناصر ماهر في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي.

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