الاتحاد الإفريقي للكونغ فو يحافظ على حق 4 دولة إفريقية في استضافة البطولات المؤجلة

قال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي للكونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، إنه تم إصدار عدة قرارات من جانب الاتحاد القاري للعبة خلال الاجتماع الأخير الذي عقد عبر تطبيق «زووم» عبر الانترنت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف أن الاتحاد الإفريقي وافق على استمرار استضافة الدول التي كانت حصلت بالفعل على حق تنظيم

البطولات الإفريقية التي كان من المقرر أن تقام في عام 2020 وتم تاجيلها إلى العام المقبل 2121 جراء جائحة كوفيد -19.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي للكونغ فو، أن المغرب سوف تستضيف بطولة العالم للشباب، كما تستضيف الكونغو برازافيل بطولة إفريقيا للعموم فيما تستضيف

تونس، كأس إفريقيا للسندا، فيما تقام بطولة إفريقيا للأندية في الجزائر.

واستطرد شريف مصطفى مصطفى، أن دول المغرب وتونس والجزائر والكونغو برازافيل طالبوا باستمرار استضافتهم للبطولات المؤجلة خاصة مع صدور موافقة مسبقة من الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للعبة بحق استضافة تلك الأحداث الرياضية.

وحدد موعد تحديد مواعيد البطولات الجديدة خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الإفريقي بعد الاستقرار على خطة النشاط الرياضي للموسم الجديد والبطولات المؤجلة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.