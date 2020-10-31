جوميز يقود هجوم الهلال لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

اعلن الروماني رزافان لوسيسكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة ضمك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس

يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل :

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع : ياسر الشهراني، محمد جحفلي، جانج هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، جيوفينكو ،أندريه كاريلو.

خط الهجوم : بافمنتي جوميز . دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل :حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.خط الدفاع : ياسر الشهراني، محمد جحفلي، جانج هيون سو، محمد البريك.خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، جيوفينكو ،أندريه كاريلو.خط الهجوم : بافمنتي جوميز .

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