بسبب المعاناة في خط الدفاع .. كلوب يفكر بالدفع بهذا اللاعب

أشارت تقارير صحفية بريطانية بأن يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، سيقدم مغامرة كروية خلال مواجهة فريقه أمام وست هام يونايتد ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن تاريخ المواجهات بين الفريقين كبير، وأن كفة الفوز خلال المباريات التي جمعت بيهما، تميل لـ ليفربول في معظم هذه المباريات .

وأضاف مدرب الريدز، بأن وست هام يونايتد فريق كبير ويملك لاعبين ذو جودة وحقق إنتصارات كثيرة في الدوري الأنجليزي .

وتابع كلوب بأن فريقه يعاني من ضعف بالخط الدفاعي خصوصا بعد غياب الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب دفاع الريدز، للإصابة في أوتار الركبة، والتي سيغيب على آثرها لمدة لا تقل عن

7 شهور، حسبما أشارت التقارير الصحفية الأخيرة.وأشارت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن كلوب سيعتمد علي جوردان هندرسون لاعب وسط الفريق في قلب الدفاع ، ذلك بسبب غياب الكاميروني جويل ماتيب، لعدم أستعادته لكامل لياقته البدنية.وستقام هذه المباراة مساء اليوم السبت، علي إستاد آنفيلد بين ليفربول و وست هام يونايتد ضمن الجولة السابعة في الدوري الأنجليزي الممتاز.وسيمنح فوز ليفربول للفوز على وست هام في مباراة اليوم تصدر جدول ترتيب البريميرليج .