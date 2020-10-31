ريال مدريد يتقدم بهدفين أمام هويسكا في الشوط الأول

استطاع فريق ريال مدريد أن يتقدم بهدفين أمام وهويسكا، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا، عل لمعب ألفريدو دي ستفيانو، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وافتتح البلجيكي إيدين هازارد، التسجيل

لريال مدريد في الدقيقة 39، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتكسن شباك هويسكا.

بينما أضاف الهدف الثاني كريم بنزيما في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول،

Advertisements

بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليروضها ويضع كرة زاحفة أرضية داخل مرمى هويسكا.

ويلعب هازراد أول مبارياته بالدوري الإسباني هذا الموسم، حيث كان يعاني من إصابة في كاحل القدم، غاب على إثرها عن مباريات الملكي الماضية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة.