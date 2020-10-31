مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي السعودي بث مباشر

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والأهلي السعودي، مساء يوم السبت 31 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما الاتحاد يحتل المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة.الإمبراطور يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة بكل قوة على اللقب، فحقق انتصارين وقدم

أداء مميز يليق به، وفي هذا اللقاء سيكون أمامه تحدي جديد، وسيحاول بأن يكسب هذا التحدي من أجل مواصلة الطريق الصحيح وحصد مزيد من النقاط تبقي بالفريق في المراكز المتقدمة.

في المقابل، العميد الذي لا زال يعني منذ الموسم الماضي، وعلى الرغم من دخول هذا الموسم ببعض الصفقات الجديدة وبترتيب الصفوف، إلا أنه لا

زال مصيره مجهول ويقدم أداء سيء.

الاتحاد الذي يضم أكبر قاعدة جماهيرية في المملكة، إذ لم يعدل المسار سريعًا ويتدارك الموقف الذي هو عليه، فسيقع في الهاوية مثل الموسم الماضي ويعاني كثيرًا، ومطالب بتحقيق الانتصار في هذا اللقاء ولا بديل عن ذلك للتقدم أكثر على جدول الترتيب وعدم التراجع إلى الخلف أكثر من ذلك.