هازارد يسجل الهدف الأول لريال مدريد من صاروخية

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول أمام وهويسكا، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا، عل لمعب ألفريدو دي ستفيانو، في إطار منافسات الأسبوع الثامنمن مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
وافتتح البلجيكي إيدين هازارد، التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 39، من تصويبةصاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتكسن شباك هويسكا.
ويلعب هازراد أول مبارياته بالدوري الإسباني هذا الموسم، حيث كان يعاني من إصابة في كاحل القدم، غاب على إثرها عن مباريات الملكي الماضية
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