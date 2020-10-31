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هازارد يسجل الهدف الأول لريال مدريد من صاروخية

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تقدم بالهدف الأول أمام وهويسكا، خلال المباراة  المقامة بينهما حاليًا، عل لمعب ألفريدو دي ستفيانو، في إطار منافسات الأسبوع الثامن

من مسابقة الممتاز.

وافتتح البلجيكي إيدين هازارد، التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 39، من تصويبة

صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتكسن شباك هويسكا.

ويلعب هازراد أول مبارياته بالدوري الإسباني هذا الموسم، حيث كان يعاني من إصابة في كاحل القدم، غاب على إثرها عن مباريات الملكي الماضية

 

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