الامارات | ريال مدريد يعلن عن إصابات كورونا بين لاعبيه

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن عن إصابات كورونا بين لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن إدارة النادي كشفت عن حالات إيجابية لفيروس كورونا في صفوف فريق ريال مدريد، لكنها لا تتعلق بالفريق الأول، بل بفريق الشباب.

وقالت الصحيفة إن الأمر يتعلق بثلاثة لاعبين في صفوف فريق الشباب، وحالة أخرى ضمن نفس الفريق لم تتأكد رسميا بعد. وبحسب البروتوكول الصحي للاتحاد الإسباني، والخاصة بفرق الشباب والصغار، فإن أي حالة إيجابية تعني تأجيل مباراة الفريق، وهو ما سيتم بالنسبة لفريق شباب ريال مدريد أمام ماجداهونا غدا.

وتعاني العديد من الدول الأوروبية في الوقت الراهن من الارتفاع القياسي في حالات الإصابة بكورونا وبينها إسبانيا.

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