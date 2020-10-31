شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة سيدات يد الزمالك أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة الزمالك فاكسا رسميا من الاتحاد المصري لكرة اليد بتأجيل مباراة الفريق الأول للسيدات لكرة اليد أمام الأهلي ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات إلى يوم الإثنين المقبل في تمام السادسة مساء بصالة النادي الأهلي ، حيث كان من المقرر إقامة المباراة اليوم في الرابعة مساء بصالة النادي الأهلي قبل أن يتم تأجيلها.

ويخوض فريق كرة اليد سيدات بقيادة قاسم إبراهيم تدريباته مساء اليوم بملعب النادي .

فى سياق مغاير، أصبح ترشيح المدير الفنى الإسبانى لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، روبرتو جارسيا، لجائزة أفضل مدرب كرة يد فى العالم بمثابة دافع قوى للفراعنة قبل الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة منتخبات العالم على أرض الكنانة .

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وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد، خلال الساعات الماضية عبر الموقع الإلكترونى الرسمى، أسماء الـ10 مدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد وضمن الأسماء المرشحة لنيل الجائزة المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد والحاصل على لقب بطولة الأمم الأفريقية لهذا العام مع منتخب الفراعنة، وسيتم فتح باب التصويت من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد.

ويبدو أن باروندو المدير الفنى لـ منتخب مصر لكرة اليد صاحب الـ40 عامًا يسعى لتحقيق إنجاز جديد مع كرة اليد المصرية، خاصة فى ظل التوليفة التى قام بإجرائها فى فترة الإعداد لبطولة أفريقيا التى حصدها الفراعنة وتأهلوا من خلالها إلى أولمبياد طوكيو، حيث أجرى لقاءات ودية مع منتخبات قوية بدمج عناصر الخبرة مع اللاعبين الصاعدين أصحاب إنجاز حصد كأس العالم للناشئين وبرونزية الشباب.

وتعاقد منتخب اليد مع باروندوروبرتو جارسيا شهر مايو قبل الماضى خلفًا للإسبانى ديفيز، حيث إنه يحمل العديد من الخبرات فى عالم كرة اليد منذ إن كان لاعبًا.

ويسعى جارسيا خلال هذه الفترة إلى ترتيب الأوضاع مع أسرة اللعبة واتحاد اليد عن طريق وضع خطة لاستكمال الدورى بعدما أبدى وجهة نظره من قبل بضرورة إلغاء الموسم الحالى وانطلاق موسم جديد من أجل المونديال.