شكرا لقرائتكم الزمالك والرجاء .. ساسي يعود لقيادة وسط الأبيض بموقعة الحسم الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لقيادة خط وسط الفريق الأبيض إلى جانب طارق حامد فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، التى ستقام يوم الأربعاء الممقبل فى إياب نصف النهائى بالبطولة الأفريقية باستاد القاهرة الدولى، بعدما نجح الزمالك فى الفوز بالذهاب بالمغرب بنتيجة 1 / 0 أحرزه الجناح المغربى أشرف بن شرقى.

وقرر الجهاز الفني للزمالك ، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، عودة ساسى لقيادة خط الوسط بعدما تغيب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا التى تعافى منه وخاض برنامجا خاصا ليصبح جاهزا للمشاركة فى لقاء العودة، الذى يأمل الزمالك فى عبوره من أجل مواصلة السعى نحو المنافسة على اللقب، ليكمل أضلاع النهائى الأفريقى بعد تأهل الأهلى على حساب الوداد المغربى، بعد إقصاء الفريق بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

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ومن المقرر أن تصل بعثة الرجاء المغربى إلى القاهرة، بعد غد، الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك، وسيكون فى استقبالها وفد من العلاقات العامة بالنادى الأبيض، وذلك بعد الحفاوة التى قوبلت بها البعثة البيضاء فى الدار البيضاء بالمغرب خلال لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان باستاد محمد الخامس.

وتغيب ساسى عن مباراة الزمالك الماضية، للإيقاف، أمام الإسماعيلى، التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الاثنين الماضى باستاد القاهرة، لينجح الزمالك فى حصد وصافة الدورى الممتاز هذا الموسم رصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.