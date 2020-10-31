شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 7 مواجهات جمعت بيراميدز والمقاولون العرب قبل مباراة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب فى الخامسة والنصف عصر اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، فيما ودع المقاولون العرب بطولة كأس مصر بعدما خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالى، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الأفريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

وشهد الظهور الأخير لبيراميدز بالدوري تعادل سلبى مع الأهلى كان سبباً فى فقدان لقب الوصيف المؤهل للمشاركة الأفريقية بالموسم الجديد لصالح الزمالك، فيما خسر ذئاب الجبل من انبى بهدفين مقابل هدف، ولكنه نجح فى حسم المركز الرابع لصالحه ليعود للمشاركة الأفريقية بعد 15 عاماً من الغياب.

*ترتيب بيراميدز والمقاولون العرب فى جدول الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلها وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً.

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*تاريخ مواجهات بيراميدز والمقاولون العرب

بيراميدز واجه المقاولون العرب 7 مرات منذ صعوده إلى دوري الأضواء والشهرة قبل صدام الليلة، فاز بيراميدز فى ثلاثة مباريات وخسر مرة واحدة وتعادل ثلاث مرات ، وانتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بفوز بيراميدز بهدفين دون رد سجلهما محمد حمدى وجون أنطوى فى اللقاء الذى أقيم فى 11 فبراير 2020 بالجولة السابعة عشرة للمسابقة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

*فتح الله يقود بيراميدز لأول مرة والنحاس يبحث عن مسك الختام

ويقود بيراميدز الليلة محمود فتح الله المدرب العام بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالكراوتى انتى تشاتشيتش من منصبه عقب وداع بطولة الكونفدرالية ، وينوى الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء والشباب خاصة أن نتيجة اللقاء لن تؤثر على وضع الفريق في المسابقة .

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم بشكل لائق بأفضل مواسم ذئاب الجبل منذ فترة طويلة .