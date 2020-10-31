أحمد شديد قناوى ينضم للمصرى لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى المصرى البورسعيدى تعاقده مع أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر السابق للإنتاج الحربى، فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، وفضل أحمد شديد قناوى العودة لتمثيل فريق المصرى لارتباطه الشديد بالجمهور البورسعيدى، خاصة أنه تألق بالقميص الأخضر مواسم عديدة، فضلا عن اقتناع على ماهر بقدراته الفنية والبدنية ورغبته فى التعاقد معه.

وفى وقت سابق، كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، فشل مفاوضات ناديه لتمديد تعاقد أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للفريق، مؤكداً أن رحلة اللاعب مع ناديه انتهت بنهاية الموسم الحالى. وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "قدمنا عرضاً لشديد قناوى لتمديد تعاقده ولكن اللاعب طلب مقابلا ماديا أكبر من المعروض، وبالتالى فشلت الصفقة".

وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي.

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وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 123 مباراة متتالية، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالى، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016 /2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017 /2018 و2018/ 2019، و11 مباريات حتى الآن من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الأربعة مواسم 124 مباراة.