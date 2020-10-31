تعرف على تشكيل سموحة ونادى مصر فى الجولة الأخيرة للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكره القدم فى نادى سموحة، تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة نادى مصر فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر اليوم باستاد الإسكندريه فى الجولة الأخيرة لمسابقه الدورى الممتاز، وضمت التشكيلة كلاً من: الهانى سليمان، رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح وأحمد جمال وسيد فريد وحمص حليمو وناصر ماهر وصلاح محسن وإسلام جمال وحسام حسن.

بينما جاء تشكيل نادى مصر كالتالى: سعيد فتحي، محمود شبانه، أحمد عبد الموجود، شريف أشرف، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف ،على جمال، محمد تريكه، كليف، رضا الويشي، ويليس الفيس.

ويستضيف سموحة نظيره نادى مصر فى الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بهدف دون رد فى نفس الجولة.

وحسم الأهلى بطولة الدورى للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى، كما حسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الأفريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

*ترتيب سموحة ونادى مصر فى جدول الدوري

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ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 48 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 18 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 12 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 55 هدفًا.

*تاريخ مواجهات سموحة ونادى مصر

التقى سموحة مع نادى مصر فى مواجهة وحيدة قبل صدام اليوم نظراً لصعود نادى مصر لدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم، وانتهت المباراة بفوز الفريق السكندرى بهدف دون رد سجله صلاح محسن فى اللقاء الذى أقيم باستاد الكلية الحربية بالأسبوع السابع عشر للمسابقة فى 8 فبراير 2020 .

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لسموحة للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بالدورى منذ توليه تدريب الفريق السكندرى، حيث حقق أربعة انتصارات وأربعة تعادلات، كان آخرها التعادل مع مصر المقاصة سلبياً فى محاولة لإنهاء الموسم بالمركز الخامس، لاسيما بعد وداع بطولة الكأس لصالح الزمالك بعد لعب الأشواط الإضافية.

ومن جانبه طالب طارق عبد الله المدير الفنى لنادى مصر بترك ذكرى طيبة بأخر ظهور لهم بالدورى الممتاز بعد الهبوط بشكل رسمي، وتأكد هبوط نادى مصر إلى دورى الدرجة الثانية فى مصر بعد الفوز الذى حققه وادى دجلة على أسوان فى الجولة 31، حيث تأكد أن الفوز بكل المباريات المتبقية لنادى مصر لن يكون طوق نجاته من الهبوط ليلحق بنظيره طنطا ويعودان للمظاليم.