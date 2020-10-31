شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..كريم طارق يحتفل بزفافه تزامناً مع مباراة الاهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم السبت ، كريم طارق لاعب بتروجت المعار لطلائع الجيش بحفل زفافه فى أحد الفنادق، ويغيب عن مباراة فريقه مع الاهلى المقرر لها الثامنة مساء الليلة على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام ، وحدد اللاعب موعد زفافه قبل إعلان لجنة المسابقات موعد مباراة اليوم والذى تصادف مع مواجهة الاهلى.

وتعد مباراة طلائع الجيش والأهلى المباراة الأخيرة لستة نجوم من طلائع الجيش تنتهى إعارتهم بنهاية الدورى، وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته بنهاية مباراة نادى مصر بالجولة 33 للمسابقة، حيث لا يحق له المشاركة فى لقاء الأهلى.

ومن جانبه أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن فريقه سوف يواجه الأهلى بحثاً عن النقاط الثلاث من أجل إنهاء المسابقة بالمركز الثامن، موضحاً أن بطل الدورى لا يضم بدلاء فكل لاعبيه نجوم، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فى ناس بتقول الأهلى هيلاعبنا بالبدلاء والناشئين، هو صالح جمعة وكهربا ووليد سليمان وبادجى بدلاء؟!، الأهلى بطل الدورى لا يضم لاعبين بدلاء كلهم نجوم".

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وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش:"أبارك لفريق الأهلى على التأهل للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقي، فقد أثبت حضوراً قوياً وقدم مباراة كبيرة وأتمنى أن يلحقه الزمالك، نشاهد نهائى قارى مصرى لأول مرة فى التاريخ".

وتابع عبد الحميد بسيونى:"حق مشروع للطلائع الفوز على الأهلى واستغلال تركيز لاعبيه فى النهائى الأفريقى ولكن أرفض نغمة أن الأحمر سيخوض المباراة بالبدلاء، فليس هناك لاعب أساسى وآخر بديل فى الأهلى ".

وأضاف بسيونى:"الفوز على الأهلى يدفع بالطلائع للمركز الثامن، وهى خطتنا، لاسيما بعد انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر والإطاحة بمنافس عنيد مثل بيراميدز".