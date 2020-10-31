شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. روان رفاعى لاعبة منتخب التايكوندو: بحب السفر ونفسى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى روان رفاعى لاعبة منتخب التايكوندو ونادى الأولمبى حاليا وسموحة السابقة، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

روان الرفاعى لاعبة التايكوندو

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر، بحب السفر جدا، سواء داخل مصر أو خارجها.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مبعرفش أطبخ خالص، ومش بدخل المطبخ من الأساس.



بطلة التايكوندو

من نجمك المفضل؟

أحمد عز، كل أعماله الفنية حلوة أفلام أو مسلسلات.

من مطربك المفضل؟

مفيش مطرب محدد، يعنى ممكن أحب أغنية لفنان محدد، لكن عندى مطرب مفضل بكل اللى بيقدمه من أغانى أو ألبومات.



لاعبة التايكوندو

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

مذيعة طبعا، وبعد مشوارى في التايكوندو هيكون أكيد حسب دراستى والمؤهل الدراسى.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش بتكلم خالص، وبعمل نفسى مش سامعة حاجة.



روان رفاعى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مفيش نجمة محددة نفسى أكون زيها، كل واحد فى إيده يكون حاجة مختلفة، عشان كده بركز مع نفسى وبطورها أكتر.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكيد عشان أكون براحتى أكتر.



روان بالسواريه

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

تضحك وتقول يعنى حسب الظروف هى هتيجى كده.

لو طلب منك تسيبى الرياصة هتعملى ايه؟

لا أعتقد أن فى حد لسه بيفكر بالطريقة دى، المفروض انه يشجعنى ويساندنى ويدعمنى علشان كده ، هفضل إنه يكون رياضى عشان يكون فاهم.