شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر: رفضت انضمام كهربا للأهلى بسبب عصبيته.. وعودة ناصر ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عامر، نجم النادى الأهلى السابق، عن سبب اعتراضه على انضمام محمود عبد المنعم كهربا إلى القلعة الحمراء فى وقت سابق، وقال عامر فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامية أميرة جمال، "اعترضت على انضمام كهربا للأهلى بسبب عصبيته لأنه ينزل الملعب ولديه رغبة فى تقديم كل شىء ومع ذلك لا يستطيع هو لاعب جيد ولكن عصبيته تجعله يحصل على الكثير من الإنذارات".

وأضاف عامر، "موسيمانى أول مدرب أجنبى اهتم بقطاع الناشئين وصعد لاعبين، عندما كنت فى المقاولون صعدت محمد صلاح والننى وزيكا وباسم على لحمايتهم من العروض الخارجية".

واختتم نجم النادى الأهلى السابق قائلا، "أتمنى عودة ناصر ماهر إلى الأهلى، يعرف إزاى يوصل المهاجمين ويسجل أهداف".

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فى سياق آخر، ينهى الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مشواره فى الدورى الليلة حينما يواجه طلائع الجيش باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى والتى حسمها الأحمر قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ويتسلّم النادى الأهلى درع بطولة الدورى فى مباراة الليلة بناءً على قرار اتحاد الكرة الذى أعلن تسليم الدرع فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

وفاز الأهلى (3 – 0) فى ختام الدور الأول على طلائع الجيش بدورى هذا الموسم أحرزها جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فى اللقاء الذى أقيم فى العاشر من فبراير الماضي.

ويدخل الاهلي مباراة الطلائع مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة، بعدما توج بطلا للمسابقة للمرة الخامسة على التوالي، وحقق المارد الأحمر 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة واهتزت شباكه 8 مرات.