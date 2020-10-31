شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجزائرى رضوان شريفى أحدث صفقات الدراويش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الجزائرى رضوان شريفى لصفوف الإسماعيلى لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق، وذلك ضمن خطة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لإعادة الفريق لمساره الطبيعى منافسا وحاصدا للألقاب. رضوان شريفى ولد فى 22 فبراير عام 1993 (27 عاما) حيث خاض 27 مباراة بقميص اتحاد العاصمة الموسم الماضي ونجح فى صناعة هدفين، ويعد النجم الجزائرى أحد المشاركين فى حصد فريقه الأسبق على لقب بطولة الدورى المحلى موسم 2018-2019.

وشارك شريفى مع منتخب بلاده للناشئين تحت 23 عاما فى أكثر من 14 مباراة بجانب تسجيله هدفاً وصنع 3 أهداف واللعب فى العديد من المباريات المؤهلة لأولمبياد البرازيل الماضية، فضلا لعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية والتواجد ضمن صفوف منتخب الجزائر للمحليين، ويملك الجزائرى خبرة كبيرة حيث خاض 117 مباراة بالدورى الجزائرى سجل خلالها هدفا وصنع أكثر من 8 أهداف إضافة لخوض 11 مواجهة بكأس الجزائر وصنع خلالهم هدفين وسجل هدفا وحيدا، فضلاً عن المشاركة بثمانية مباريات بدورى أبطال أفريقيا وست مواجهات بكأس الكونفدرالية.

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وخلال فترة تألقه ضمن صفوف فريق اتحاد بلعباس الجزائرى، كان شريفي قريب من الانضمام لصفوف انجيه الفرنسى تحت قيادة المدير الفنى ستيفان مولان إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

ويتمتع رضوان شريفي بإجادة الدفاع واللعب الهجومي بجانب التسديدات والتقدم الهجومى فى بعض الأوقات.