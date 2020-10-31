شكرا لقرائتكم خبر عن غياب عاشور وإكرامى ورمضان عن احتفالية تتويج الأهلي بالدورى وحضور مؤمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة لمؤمن زكريا، لاعب الفريق السابق، لحضور احتفالية تتويج الفريق الأحمر بدرع الدورى المقرر إقامتها مساء اليوم بعد مباراة طلائع الجيش فى ختام مباريات المسابقة، ويغيب الثلاثى "حسام عاشور، وشريف إكرامى، ورمضان صبحى"، لاعبو الفريق السابقون، عن حضور احتفالية تسلم درع الدورى المصرى رقم 42 فى تاريخ الأهلي، لعدم توجيه الدعوة لهم. ورحل حسام عاشور عن صفوف النادى الأهلى إلى الاتحاد السكندرى، بينما وقع رمضان وإكرامى إلى نادى بيراميدز.

من ناحية أخرى، يتسلّم النادى الأهلى درع بطولة الدورى فى مباراة الليلة أمام الطلائع بناءً على قرار اتحاد الكرة الذى أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة جمعها من 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو الأهلى 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط، ليبقى المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً، أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو فى المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز فى 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما استقبلت شباكه 34 هدفاً.

ورغم فارق النقاط بين الفريقين فى جدول المسابقة، ورغم أن المباراة تحصيل حاصل، إلا أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى تحدث مع لاعبيه عن أهمية تقديم عرض قوى الليلة من أجل الحفاظ على "هيبة" الفريق، ومواصلة الأرقام الجيدة التى حققها الأحمر هذا الموسم، وأكد موسيمانى للاعبيه أن الطلائع فريق قوى ومُنظّم وقادر على تقديم عرض قوى أمام البطل كما حذر موسيمانى لاعبيه من العنف حتى لا يتعرض أحدهم لإصابات قد تحرم الفريق من جهوده الفترة المقبل.