شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى للفوز الثانى أمام نادى مصر باستاد الإسكندرية اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف سموحة نظيره نادى مصر فى الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بهدف دون رد فى نفس الجولة.

وحسم الأهلى بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى، كما حسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الأفريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

*ترتيب سموحة ونادى مصر فى جدول الدوري

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 18 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 55 هدفًا.

*تاريخ مواجهات سموحة ونادى مصر

التقى سموحة مع نادى مصر فى مواجهة وحيدة قبل صدام اليوم نظراً لصعود نادى مصر لدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم، وانتهت المباراة بفوز الفريق السكندرى بهدف دون رد سجله صلاح محسن فى اللقاء الذى أقيم باستاد الكلية الحربية بالأسبوع السابع عشر للمسابقة فى 8 فبراير 2020 .

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*سامى يبحث عن سجل خال من الهزائم وطارق عبد الله يفتش عن الانطباع الأخير

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بالدوري منذ توليه تدريب الفريق السكندرى، حيث حقق أربعة انتصارات وأربعة تعادلات، كان آخرها التعادل مع مصر المقاصة سلبياً فى محاولة لإنهاء الموسم بالمركز الخامس، لاسيما بعد وداع بطولة الكأس لصالح الزمالك بعد لعب الأشواط الإضافية.

ومن جانبه طالب طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر بترك ذكرى طيبة بأخر ظهور لهم بالدوري الممتاز بعد الهبوط بشكل رسمي، وتأكد هبوط نادي مصر إلى دوري الدرجة الثانية في مصر بعد الفوز الذي حققه وادي دجلة على أسوان في الجولة 31 ، حيث تأكد أن الفوز بكل المباريات المتبقية لنادى مصر لن يكون طوق نجاته من الهبوط ليلحق بنظيره طنطا ويعودان للمظاليم.

*التشكيل المتوقع لسموحة ونادى مصر

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام نادى مصر مكون من :" الهاني سليمان ومحمد الترهوني رجب نبيل، ومحمد عبدالمنعم وأحمد جمال وناصر ماهر وأحمد حمص، وحليمو ومحمد نادي وديريك تسيبامبي وحسام حسن".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام سموحة مكون من: "عصام ثروت - علاء عطا - محمود شبانة - أحمد أوكا - مصطفى كالوشا - إسلام صلاح - أحمد يوسف - هشام عبد الحميد - محمد جمال - مصطفى سلطان - كليف نياكيا".