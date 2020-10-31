شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود لقيادة دفاع الزمالك أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد لحاق محمود علاء، مدافع الزمالك، بالمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف النهائى من منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن الفريق فى مباراة الذهاب بسبب الإصابة التى لحقت به فى الرباط الخارجي للركبة، وسيبدأ اللاعب خلال الفترة الحالية المشاركة بالمران كاملا بعد تأهيله من أجل تجهيزه لقيادة خط الدفاع في اللقاء المقبل مع الفريق المغربى.

وفاز الزمالك على الرجاء المغربى بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى مباراة الذهاب التى جمعتهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائي، حيث سيقام لقاء النهائي يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد برج العرب.

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة خط الدفاع فى اللقاء المقبل للزمالك أمام الرجاء، حيث حرص اللاعب على الخضوع لبرنامج مكثف من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة للحاق بالمواجهة القادمة، فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده لكونه من العناصر الأساسية للفريق الأبيض التى يعول عليها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتخطى الرجاء المغربى والوصول إلى النهائى الأفريقى.

وشارك علاء خلال الفترة الأخيرة فى جزء من التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، على أن يبدأ المشاركة خلال الأسبوع الحالى فى التدريب بشكل كامل بعد التعافى من الإصابة التى أبعدته عن فريقه.