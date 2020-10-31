شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهارات أحمد مصطفى أحدث صفقات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحمد مصطفى، الجناح الشاب لصفوف الدراويش، فى سبيل تدعيم الجانب الهجومى بلاعبين على مستوى عال، ويعد أحمد مصطفى الذى ولد فى 21 أكتوبر عام 1997 بالمملكة العربية السعودية هو أحد الصفقات التى تنبأ لها الجميع بالتألق فى صفوف الدراويش.

وافد الدراويش الجديد يتمتع بالسرعة والنشاط والحركة الدائمة فى الملعب إضافة للفاعلية الهجومية، فهو لاعب مُتعدد الأدوار والمهام، يمُكن أن يلعب فى كل مراكز خط الوسط الهجومى، وشارك اللاعب من قبل فى مركز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب وحتى كمحمور وسط بأدوار” لاعب رقم 8 حر“.

بدأ أحمد مصطفى، البالغ من العمر 22 عاما، رحلته ضمن صفوف دجلة لمدة 8 سنوات ، ثم انتقل لنادى بتروجت قبل أن يشد الرحال بعدها لنادى الداخلية وتألق فيه بشكل لافت للنظر بعد مشاركته فى 31 مباراة، ليطلب بعدها فريق “جينت” البلجيكى الحصول على خدماته فى أعقاب متابعته لمدة تزيد عن شهرين نال خلالها أعجابهم بقدراته.

ومن أجل المشاركة فى المباريات وإثقال موهبته، عاد على سبيل الإعارة للدورى المصرى من خلال بوابة فريق سموحة، قبل أن يخوض تجربة بعدها فى ناديى أبها والعدالة بالدورى السعودى إلى أن أصبح لاعبا بصفوف الدراويش.

على صعيد الأرقام.. شارك اللاعب فى الدورى المصرى بواقع 40 مباراة بجانب مباراتين فى كأس مصر سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8 أهداف، كما شارك فى 9 مباريات بالدورى السعودى ومباراة بكأس الملك، وخاض مواجهة واحدة مع فريق جينت بالدورى البلجيكى ضد فريق سيركل بروج فى مواجهة انتهت بانتصار فريقه بثلاثية دون رد.

هجوميًا.. يجيد اللاعب الشاب التمركز دائمًا بين خطوط المنافسين ليكون جانب من حلقة الربط بين الدفاع والهجوم، ويجيد بناء الهجمات عن طريق التمريرات القصيرة مع زملائه فى الثلث الأخير من ملعب الخصم.

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كما يتميز اللاعب بجودة المراوغة وخفة الحركة مما يساعده على تخطى المدافعين وإختراق دفاعات الخصوم للوصول لأماكن تشكل خطورة على مرمى الخصوم .