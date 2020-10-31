شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يودع زملاءه فى المقاولون قبل العودة للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع شكرى نجيب، مهاجم المقاولون العرب، زملاءه بالفريق استعداداً للعودة إلى النادى الإسماعيلى بعد انتهاء إعارته إلى ذئاب الجبل بالموسم الجارى، وجمع شكرى نجيب متعلقاته بالنادى تمهيداً للعودة إلى قلعة الدراويش، وكان المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد كشف أن هناك نية للدخول فى مفاوضات مع النادى الإسماعيلى لتجديد استعارة شكرى نجيب مهاجم الفريق، بناءً على رغبة عماد النحاس مدرب المقاولون. وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، سنفتح مفاوضات مع الإسماعيلى فى الفترة المقبلة لتجديد استعارة شكرى، بعد إبداء النحاس رغبته فى استمرار اللاعب.

وعن معروف يوسف لاعب الزمالك المعار إلى المقاولون قال عادل، "لم نحدد موقف معروف يوسف حتى الآن، ننتظر موقف النحاس من اللاعب".

فى سياق آخر، يستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب فى الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب الكونفدرالية فى المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، فيما ودع المقاولون العرب بطولة كأس مصر بعدما خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

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وحسم الأهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالى فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

وشهد الظهور الأخير لبيراميدز بالدورى تعادل سلبى مع الاهلى كان سبباً فى فقدان لقب الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد لصالح الزمالك فيما خسر ذئاب الجبل من انبى بهدفين مقابل هدف ولكنه نجح فى حسم المركز الرابع لصالحه ليعود للمشاركة الافريقية بعد 15 عاماً من الغياب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً.