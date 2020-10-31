الامارات | نجم النصر السعودي عبد الرزاق حمدالله في قبضة "كورونا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر السعودي عبد الرزاق حمدالله في قبضة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر السعودي، إصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة لاعبي الفريق الذي تعرضوا للإصابة بالفيروس التاجي.
وأكد المغربي حمدالله صاحب الـ 29 عاماً، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته، بعد أن وضع تغريدة كتب فيها: "تأكدت إصابتي بفيروس كورونا".
وضرب فيروس كورونا خلال الأيام الماضية بعض لاعبي النصر السعودي، حيث تم الكشف عن ثبوت إصابة كل من يحي الشهري، وعبد العزيز الدوسري، ووليد عبدالله، وعبدالله الخيبري، بالإضافة إلى عايض القحطاني عضو الجهاز الإداري للفريق.
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