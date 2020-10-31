شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية تكشف مفاجآة عن حكم نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «المنتخب» المغربية، عن تفكير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم في إسناد إدارة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا للحكم المغربى رضوان جيد، والتى سوف تجمع الأهلى والفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربى في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.
وقالت الصحيفة، إن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لن تجد أفضل من الحكم الدولي المغربي رضوان جيد لقيادة نهائي دورى الأبطال، في حال تأهل الزمالك ليلحق بغريمه الأهلي الذي حجز رسمياً مقعده في النهائي المقرر له الجمعة 27 نوفمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رضوان جيد يتواجد ضمن 11 حكم ساحة بالقاهرة لإدارة الأدوار النهائية لدورى الأبطال وكأس الكونفدرالية، ولم يظهر رضوان جيد في أي من المباريات التي جرت حتى الآن لوجود أطراف مغربية فيها.
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