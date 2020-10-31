شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تكشف موقف «البدري» من الانتقال للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياض» السعودية، اقتراب أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من الانتقال إلى فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت الصحيفة، إن النجم التونسي أنيس البدري، جناح الاتحاد، اقترب من الانتقال إلى الإسماعيلي، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع اللاعب.
وأشارت الصحيفة، إلى أن «البدري»، خرج من قائمة الاتحاد، الموسم الحالي، ولكنه ما زال مرتبطًا بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن.
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