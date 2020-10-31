شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الاتحاد السعودى، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى أحمد حجازى، مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقى مع جاره الأهلى فى ديربى جدة المقرر إقامته السابعة إلا عشر دقائق من مساء اليوم، السبت.

وتقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجديد 2020-2021، والتى أطلق عليها الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة السعودى مسمى جولة رئاسة العشرين، ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناة KSA Sports 3 HD.

