شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يقترب من رقم قياسي مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، رقماً مميزاً أمام ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي ستجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الليجا.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «سبورت»الكتالونية، فإن جيرارد بيكيه سيخوض المباراة الـ550 مع برشلونة الإسباني بكافة المسابقات مساء اليوم ضد ديبورتيفو ألافيس.

وأضافت الصحيفة أن جيرارد بيكيه خاض 549 مباراة بقميص برشلونة الإسباني بكافة المسابقات، مقسمة ما بين 351 مباراة بالليجا، ودورى أبطال أوروبا (115 مباراة)، وكأس إسبانيا (61 مباراة)، والسوبر الإسباني (15 مباراة)، والسوبر الأوروبي (مباراتين)، ومونديال الأندية (5 مباريات).