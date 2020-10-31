شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«بطل فضيحة رادس».. صحيفة مغربية تننقد اختيار «جاساما» لمباراة ‏الزمالك والرجاء ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقدت صحيفة «لو 360» المغربية اختيار الحكم الجامبي بكاري جاساما، لإدارة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب القاهرة الأربعاء المقبل.

وكانت الصحيفة المغربية قد أكدت على أن «جاساما» على رأس اختيارات الكاف للإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك والرجاء، علمًا بأن الكاف لم يفصح عن اختياره بشكل رسمي.

وذكرت الصحيفة أن صافرة «جاساما» دائمًا مثيرة للجدل، مشيرة إلى أنه كان بطل فضيحة رادس في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا الذي جمع الترجي التونسي بالوداد المغربي في النسخة الماضية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي تحدد له السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، منتظرًا منافسه وما ستسفر عنه موقعة القاهرة بين الزمالك والرجاء.